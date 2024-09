Energeetikaekspert elektrihinnast: praegu on tormi-eelne vaikus

Sügisesi hinnaliikumisi prognoosides ütles Hanschmidt «Terevisioonis», et praegu on torm enne vaikust. Lähiajal peaks taas tööle hakkama Eesti ja Soome vaheline elektrikaabel Estlink 2, misjärel võib Hanschmidti sõnul eeldada, et elektrihind tuleb tänavu sügisel ja talvel isegi soodsam, kui oli eelmisel aastal, kirjutab ERR.