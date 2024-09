Sügisesi hinnaliikumisi prognoosides ütles Hanschmidt «Terevisioonis», et praegu on torm enne vaikust. Lähiajal peaks taas tööle hakkama Eesti ja Soome vaheline elektrikaabel Estlink 2, misjärel võib Hanschmidti sõnul eeldada, et elektrihind tuleb tänavu sügisel ja talvel isegi soodsam, kui oli eelmisel aastal, kirjutab ERR .

Hanschmidti hinnangul on elektrihinna kriitiline piir 20-25 senti kilovatt-tunni kohta, ent viimasel ajal on päevane tipuhind selle korduvalt ja tugevalt ületanud. «See näitab, et turul on elektritootmise nappus ja natuke hoiavad kõik hinge kinni. Sellised kõrged, äkilised tõusud ei ole normaalne. See, et meil sellised tipud on, näitab, et elektriturul on väga kriitiline seis,» kommenteeris Hanschmidt ERRile.