1Partner kinnisvarafirma: augustis kosus Tallinna korteriturg kenasti

Keskmine korteri ruutmeetri hind Tallinnas oli 3078 eurot, mis on umbes neli protsenti rohkem kui eelmisel aasta samal perioodil. «Tegelikkuses on vahe aastatagusega suuremgi, sest toona hoidis statistikanumbrites keskmist hinda kõrgemal osa tippaja lõpus sõlmitud lepete tehingusse jõudmine,» selgitas Vahter ning lisas, et mediaanhind kasvas augustis 2927 euroni ruutmeetri kohta, mis on üle kuue protsendi kõrgem võrreldes juulikuu 2751 euroga.