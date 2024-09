Kõrge energeetikaametnik ei tea, kuidas tuuleparkide supertoetus seadusesse sai

Endine kliimaministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler andis juba läinud aasta lõpus mõista, et uuendused on ees: toona teatas kliimaminister Kristen Michal, et otsib sellesse ametisse uut inimest, ning Timo Tatar ütles, et tema enam ei kandideeri.

Esmaspäeval teataski Ignitis, et Timo Tatar on hoopis nendega käed löönud. «Otsus liituda Ignitisega küpses sellel suvel. Kohtusin ettevõtte juhtkonnaga ning mulle meeldis siinsete inimeste energia, visioon ja tegutsemistahe,» sõnas Tatar uue ameti kohta. «Usun, et Baltimaades tegutseva ettevõttena on Ignitisel väga head eeldused ja turutunnetus, et ka Eesti klientidele teha väga atraktiivseid pakkumisi.»