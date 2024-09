Brasiilia ülemkohus keelustas Muski platvormi X ja külmutas Starlinki varad

Valor meedia reklaamis on foto Elon Muskist Brasiilias, Brasília ostukeskuses, tehtud esmaspäeval, 2. septembril 2024. Sildil on portugali keeles kirjas: «Musk loob X-is profiili Moraesi vastu, et avaldada ülemkohtu konfidentsiaalseid otsuseid,» viidates ülemkohtu kohtunikule Alexandre de Moraesele, kes andis korralduse platvorm blokeerida, kuna ei nimetatud seadusega nõutud kohalikku õiguslikku esindajat.

Foto: AP / Scanpix