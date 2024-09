Tallinn tutvustab Kadrioru ja Reidi vahelise rattatee põhiprojekti

«Ehitame rattateid, et Tallinnas moodustaksid jalgsi käimine, rattasõit ja ühistranspordikasutus kokku üle pooltest liikumistest, sest siis kaoksid ummikud ning kaugemalt tulijad, olgu Nõmmelt või Piritalt, saaksid sujuvalt linnas autoga liigelda,» ütles abilinnapea Pärtel-Peeter Pere.

Kesklinna vanem Sander Andla lisas, et teede ülesanne on tõhusalt ühendada piirkondi ja inimesi. «Selleks kutsun elanikke üles kõigil uusi teid puudutavatel aruteludel ning esitlustel osalema. Nii on võimalus ennast arengutega kursis hoida ning ka protsessis kaasa rääkida,» ütles Andla.