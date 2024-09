Volkswagen kaalub esmakordselt tehaste sulgemist Saksamaal

Volkswagenil on üle maailma umbes 650 000 töötajat, kellest ligi 300 000 töötab Saksamaal.

Volkswagen AG kaalub esmakordselt oma ajaloo jooksul tehaste sulgemist Saksamaal, et vähendada kulusid. See on järjekordne löök kantsler Olaf Scholzi valitsusele, mis kahjustab valitsuse mainet ja positsiooni, viidates Saksamaa majanduse süvenevatele probleemidele. Tehaste sulgemised ja kulude vähendamine tähendab töökohtade kadumist ning võib viia riigi konkurentsivõime vähenemisele.