Modera kuulutas välja võlakirjade avaliku pakkumise

Modera on Eesti ettevõte, mis tegeleb automüügivaldkonnas tarkvaralahenduste pakkumisega. Ettevõte on ka varem edukalt aktsiapakkumisi korraldanud. Nüüd on ettevõte võlakirjade avaliku pakkumise kaudu kaasamas kuni 1,5 miljonit eurot lisakapitali.