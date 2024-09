Omniva laienes Kesk-Aasiasse ja suurendas kahjumit

Kuue kuuga toimetas Omniva Balti riikides kohale kokku üle 16 miljoni paki, mida on 8 protsenti rohkem kui eelmise aasta sama perioodi jooksul. Suurim kasv oli Lätis, kus 2023. aasta sama ajaperioodi võrdluses toimetas ettevõte kohale 12 protsenti rohkem pakke. Leedus oli kasv 8 protsenti ning Eestis jäi see 4 protsendi juurde.

Kui pakimahud jätkavad e-kaubanduse kasvu tuules tõusutrendil, siis traditsiooniliste postiteenuste mahud on ootuspäraselt languses – siseriiklike kirjade kogus on vähenenud eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 8 protsenti, samuti on 8 protsendi võrra vähenenud otsepostituste maht.