Tallinna vanalinnas tegutsev väikepood suurendas kasumit

Kauplust haldava ettevõtte Kolmjalg OÜ müügitulu oli 1,5 miljonit eurot. Aasta varem oli see ligi 85 000 euro võrra väiksem.

Kolmjala kauplus avati üle 20 aasta tagasi ning pood on avatud ööpäevaringselt. Väikepood on populaarne turistide seal, kuid seda külastavad sageli ka kohalikud, näiteks vanalinnas elavad või töötavad inimesed. Praeguses asukohas on pood tegutsenud ligi 10 aastat.