Luksusaktsiate võlu: oluline põhjus, miks võiks osta Ferrari aktsiat

Üks põhjus, miks luksusaktsiad tihti ei reageeri majanduslangustele, on nende ettevõtete peamiste klientide ehk jõukate tarbijate lojaalsus ning maksevõimekuse säilimine ka raskemal ajal. Kui oled miljonär, siis sa ei loobu majanduslanguse ajal oma vingest autost.

Ferrari aktsiad on noteeritud New Yorgi ja Milano börsil. Viimase kuu ajaga on aktsia hind kerkinud üle 14 protsendi.