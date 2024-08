«Et midagi kuskil efektiivsemaks muuta, on vaja esmalt saada aru, kui palju kulutatakse, millele kulutatakse ja mida vastu saadakse. Ettevõtet juhtida nii, et seda ei tea, pole võimalik. Riiki seevastu paistab, et saab üsna edukalt ja ei ole suurem üllatus kui kuskilt leitakse jälle mõnikümmend unustatud ja kasutuna seisvat miljonit. Sellised «leiud» ei veena uskuma, et riigi rahandus on korras ja arusaadav. Aga loodame, et olukord paraneb,» sõnas Eesti Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees Toomas Luman.

Samuti osutas ta riigisektori kärbetele, mis peaksid olema nähtavad. «Selge on see, et meil tuleb väga kriitiliselt vaadata otsa kogu avalike teenuste spektrile ning teha valikuid, mida jätta ja mida mitte. Seni oleme valdavalt avalikke teenuseid ainult juurde loonud, küsimata sealjuures, mis on nende kulu,» ning lisas, et kärbetega stiilis 5%, 3% või 2% paraku nähtavat muutust ei saavutata.

Haridusvaldkonnas leidis Luman ka positiivset, tuues välja, et alushariduse pedagoogide vastuvõtud on ülikoolides kasvanud ja noori on see valdkond hakanud huvitama. Kuid ta toonitas ka, et näiteks kutse- ja ametiõppe valdkond on olnud aastaid alatähtsustatud ja ka alarahastatud ning et lähimate aastate jooksul tuleb arvestatav hulk tänaste gümnaasiumite gümnaasiumiastmeid sulgeda, sest alla 180 õpilasega gümnaasiumiaste ei taga üldjuhul koolile võimekust, et pakkuda piisavalt kvaliteetset haridust. «Pole piisavalt ei õpetajaid ega tugispetsialiste ning sellise hulga koolimajade remontki käib selgelt üle jõu. Need küsimused ei lahene iseenesest,» sõnas ta.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda on suurim ettevõtjaid esindav organisatsioon Eestis, kuhu täna kuulub üle 3500 ettevõtte. Suurim osa liikmetest on väikese ja keskmise suurusega ettevõtted.