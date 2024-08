Endine Eesti Energia juht Hando Sutter: elektrihind on suve kohta kallis

Elektrihinda kommenteerides ütles Sutter, et see on tõesti väga kallis: absoluutarvuna väga kallis ja ka suve kohta kallis, kirjutab ERR.

«See, et ta on augustis olnud kuni viis korda kallim kui Soomes, on katastroofiline. Räägime siin kõik Eesti majanduse konkurentsivõimest - väga raske on konkureerida, kui nii oluline sisend nagu elektrienergia on naaberturul viis korda odavam,» sõnas Sutter.

«Natuke liiga lihtne on öelda lihtsalt, et Estlink 2 on katki ja kui see korda saab, siis läheb paremaks,» sõnas Sutter.

«Peame ikkagi mõtlema, miks me siin elektrit mõistliku hinnaga toodetud ei saa,» lisas ta.