Taristuminister Vladimir Svet (sotsiaaldemokraadid) lubab, et kärped tulevad. «Viimased arutelud käivad. Tuleb ametnike kärpimine, vähem koolitusi, vähem lähetusi, vähem üritusi,» loetleb Svet oma valdkonna plaane. Talle kuuluvatest asutustest kaks suurimat on transpordiamet ja riigilaevastik. Transpordiameti puhul märgib Svet, et oodata on nii personalikärpeid – «100% on selge», aga üle vaadatakse ka kinnisvara. Transpordiametil on teenindusbürood 17 Eesti asulas – vaadatakse üle. Teenuste kallale minnakse alles teises järjekorras ja kindlasti ei tohi seal kannatada ohutuse seisukohalt olulised asjad, nagu talvine lumetõrje teedel. «Küll aga lisateenused, mida pole vaja sel-järgmisel aastal teha, näiteks teede joonimine, teeäärte niitmine, liiklusmärkide paigaldamine. Palju talvel sahk läbi sõidab, tuleneb seadusest ja ministri määrusest, aga ei saa välistada, et seda muudame,» ütleb Svet.