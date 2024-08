Majandus langes, kuid siiski kardetust vähem

Kuigi majandus jätkab kahanemist kolmandat aastat järjest, peavad eksperdid teise kvartali tulemust pigem heaks uudiseks. Luminori peaökonomist Lenno Uusküla ütles, et kui vaadata sesoonselt ja tööpäevadega korrigeeritud näitajat, siis jäi see teises kvartalis samale tasemele, kus ta oli esimeses kvartalis. «See tähendab, et majanduslangus peatus. Majanduslanguse peatumine oli oodatud, sest teises kvartalis nii töötustoodang kui ka tarbimine tõusid veidi nõrga esimese kvartali taustal,» lisas ta.