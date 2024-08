Rimi: tõusvad hinnad mõjutavad tugevalt tarbijate käitumist

Metsa sõnul on hinnatõusud viinud tarbijad sellele, et nad otsivad üha enam soodushindu ja kampaaniatooteid, samas kui luksuskaupadele ja mitte-esmatarbekaupadele kulutamine on vähenenud. Tarbijad eelistavad Metsa sõnul soodsamaid brände ja kaupluse omamärgitooteid.