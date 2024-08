Itaalia plaanib hüppeliselt tõsta turismimaksu

Täiendav turismimaks peaks aitama valitsuse teatel rahapuuduses linnadel oma tulusid suureneda ja muuta samas külastajaid «vastutustundlikumaks». Samal ajal kasvab Itaalia avalikkuses viha ületurismi vastu, kirjutas Financial Times.

Suuremaid hotelle ja ülemaailmseid kette esindava Confindustria Alberghi direktor Barbara Casillo hoiatas, et kuna Itaalia seisab juba silmitsi ägeda konkurentsiga Euroopa turismiturul, siis võib maksude tõstmine nende turuosa vähendada. Ta lisas, et Itaalia turismimaksud on juba «niigi kõrged».