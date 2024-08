Euroopa automüük tammub paigal. Elektriautod tegid järsu languse

Elektrisõidukite müük on Euroopas mitu kuud langenud, osaliselt seetõttu, et valitsused on vähendanud rahalisi toetusi akutoitega autode ostmiseks. Saksamaa lõpetas järsult elektrisõidukite toetused detsembri keskel ja riigi püsiv majanduslangus on mõjutanud tarbijate kulutusi. Täiselektriautode müük langes seal juulis 36,8 protsenti.