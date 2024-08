Riia lennujaamas avas uksed kapselhotell

Kapselhotelli rajas lennujaama Türgi hotellioperaator Kepler, mille juhatuse esimehe Ömer Alaetinoglu sõnul investeerisid nad Riia lennujaama kapselhotelli umbes 2,5 miljonit eurot. Hotellis on 74 privaatset magamiskabiini, kus viibitakse vähemalt üks tund.

Hotellis on iseteeninduslikud check-in ja check-out kiosk, KeplerTV koos juurdepääsuga Netflixile, YouTube'ile ja teistele kaablikanalitele ning nutikad vannitoad. Isiklikud tahvelarvutid võimaldavad külalistel pääseda ligi veebipõhisele lennuinfole, teha oste duty-free-poodides, suhelda hotelli vastuvõtuga ja teha tellimusi KeplerShopis, ilma et nad peaksid oma puhkekabiinist lahkuma. Samuti on olemas teenused, nagu duširuumid, riietusruumid, pesupesemis- ja ootesaaliteenus.