Ida-Soomes kinnisvarahinnad kukkunud: venelased müüvad oma kinnisvara

Venemaal elavad venelased müüvad oma kinnisvara Savonlinnas ja Kagu-Soomes, kuna sanktsioonide tõttu on selle ülalpidamine ja kasutamine peaaegu võimatu. Yle teatas, et peaaegu pooled Venemaa kodanike ostetud kinnisvaraobjektidest on sel aastal müüdud alla 30 000 euro. Tõsi küll, paljudel juhtudel on tegemist remonti vajavate vanade majadega.

Kinnisvaratehingud muudab omapäraseks veel asjaolu, et tüüpiline ostja on Soomes elav venelane, müüja aga Peterburis või mujal Venemaal elav venelane. Põhjuseks on see, et esiteks on venelastel keelebarjääri puudumise ja ühise kultuuri- ja suhtlusruumi tõttu kergem suhelda. Teiseks sunnib venelasi kaasmaalastele oma kinnisvara müüma ka see, et müügist saab raha laekuda ainult mõnda väljaspool Venemaad asuvasse panka. Kuna aga paljudel venelastel seda pole, tehakse ka vahetustehinguid Venemaal asuva kinnisvara vastu.