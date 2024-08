Kinnisvaraanalüütik: turg vältis krahhi

«Võrreldes mitmete teiste valdkondadega on kinnisvarasektoril paremini läinud ja see paistab nüüd teiste seast enam silma,» märkis ta.

Kinnisvaraettevõtted on Vähi sõnul üldiselt hästi kapitaliseeritud ning kuluefektiivsed. «Raskemate aegade saabudes on erinevaid vähem vajalikke tegevusi koomale tõmmatud ning sellega säilitatud peamiste tegevusalade toimimine ning enamasti ka töötajaskond,» märkis Vähi ja lisas, et niisamuti on hakkama saadud ka laenude teenindamisega.