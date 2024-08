Graafik Majanduslangus osutus kardetust tunduvalt madalamaks

«Majandus langes küll, aga ainult üks protsent. See on päris suur vahe võrreldes kiirhinnanguga, aga siiski on tegemist langusega. Seda, et väike langus tuleb, tõendasid ka äsja avaldatud teise kvartali kaubandus, tööstus- ja ehitusstatistika. Nende arvude taustal oli keeruline eeldada, et majandus oleks teises kvartalis kasvanud,» rääkis Eamets.