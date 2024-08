Odavaim on elekter Eestis kell 14–15, mil megavatt-tunni hind langeb 71,14 eurole. Soomes on samal ajal hind 2,91 eurot.

Kuna täna on päikseline ilm, siis keskpäeval toodetakse Eestis ainuüksi päikeseenergiat rohkem kui on siinne tarbimine. Samas hindu see oluliselt alla ei too, sest osa meil toodetud elektrist liigub Lätti ja Leetu, kus taastuvenergiat napib. Soomest aga EstLink 2 kaabli rikke tõttu odavat elektrit piisavalt Eestisse üle ei kanta.