Maksutõusu tõttu jätkus Eestis augustis kiire hinnatõus

Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla ütles, et kui välja võtta sesoonsed faktorid, siis oli hinnatõus poole väiksem ehk 0,2 protsenti, mis annab aastasena 2,1 protsendi suuruse hinnatõusu taseme. «Võrreldes aasta varasemaga on üldiselt hinnad siiski 3,4 protsenti kõrgemad. Sellest hinnatõusust poole moodustab käibemaksu tõus. Ülejäänud hinnatõus on aga jätkuvalt Eesti jaoks liiga kõrge,» arvas ta.