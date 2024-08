Erkki Keldo: kärbete prioriteet on majandamis- ja personalikulud

Ja sellest tulenevalt tehti ka ümberkorraldusi. Kui varem oli majandusministeeriumi all riigi baas-IT ja taristu, alustades X-teest, Riigi Infosüsteemi Ametist ning Registrite ja Infosüsteemide Keskusest, siis leppisime kokku, et kuna IT puutub kokku igasuguse seadusliku taustaga – andmete kaitse, õigused –, liigub see justiitsministeeriumi alla ja regionaalministeeriumist tuleb majandusministeeriumi alla kõik, mis puutub planeerimistesse, sealhulgas loodav maa- ja ruumiamet. Kõik, mis puudutab planeerimisi, ruumiloomet, maa kasutamist.

Majandusministeerium puutub üht- või teistpidi kokku küsimustega, kuidas siia lisandväärtust tuua, alustades näiteks suur­investeeringute meelitamisest. Majandusministeerium koos välisinvesteeringute keskusega otsib potentsiaalseid investoreid. Ministeerium koostab ka suurinvestorite võimaliku meetmete paketi. Kui investor otsustab siia tulla, käib edaspidi ka kogu planeerimine meie kaudu.

Paljud investeerijad, ettevõtjad ütlevadki, et üks põhjus, miks siia tulla, oleks hea suhtlus riigiga, et bürokraatiat oleks võimalikult vähe, planeerimine liiguks kiiresti.

Meie all on ka igasugused toetused, meetmed ja samamoodi ka tööturg.

Kvalifitseeritud tööjõud on küsimus, mida paljud ettevõtted esitavad: kas meil on see olemas?

Ehk siis kogu see üks ahel – alustades investeeringust, lõpetades kas või võtmed-kätte ehk tootmise alustamiseni –, kogu see protsess on majandusministeeriumi käes. Jah, on mõned keskonnaalased küsimused, mida tuleb arutada kliimaministeeriumiga, aga mõte on, et majandusministeerium kui riigi esindaja oleks ettevõtjale partner algusest peale – stabiilne, etteaimatav, teab, mida teeb.