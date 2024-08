Modera uus võlakirjaemissioon: kasvustrateegiad ja finantsnäitajad, mida investorid peaksid teadma

Modera on spetsialiseerunud tarkvaralahenduste pakkumisele autotööstuses, keskendudes müügi- ja haldustarkvara arendamisele. Ettevõtte SaaS (Software as a Service ehk tarkvara-kui-teenus) mudel võimaldab autode edasimüüjatel ja maaletoojatel hallata kogu müügiprotsessi digitaalselt, alates kliendi päringust kuni lõpliku tehinguni.

Modera tegevjuht Raido Toonekurg kirjeldas ettevõtte ärimudelit järgnevalt: «Kui lähete Amservi kodulehele autot ostma ja esitate soovi proovisõiduks või konkreetse auto ostmiseks, suunatakse teie päring otse meie süsteemi. Meie süsteem, mida kasutavad müügimehed, on integreeritud maaletooja, tehase ladude ja muude asjakohaste süsteemidega. Tänu sellele saame kliendile vastuse edastada juba 5 kuni 10 minuti jooksul.» Toonekure sõnul tuleb Modera tulu just päringutelt ja platvormi kasutamise kuutasudelt.



2023. aasta lõpuks oli Modera platvormi kaudu müüdud autode väärtus kokku üle 2 miljardi euro. See saavutati peamiselt tänu koostööle suuremate autotootjatega, nagu Nissan, kes müüb kõik oma uued sõidukid Rootsis Modera platvormi kaudu.