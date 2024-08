Soomlased naudivad odavat elektrit, ka talv ei laasta rahakotti

Lisaks soojadele suvistele ilmadele on soomlased tänavu augustis nautinud ka madalamaid elektriarveid. Elektribörsil on elektri hind augustis olnud viimaste aastate madalaimal tasemel. Augusti keskmine hind koos käibemaksuga on seni olnud umbes 1,6 senti kilovatt-tunni kohta, samas kui kuu keskmist hinda alla kahe sendi ei ole viimase kümne aasta jooksul nähtud. Aasta tagasi oli börsil noteeritud elektrienergia keskmine hind augustis 8,2 senti kilovatt-tunni kohta.