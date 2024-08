Näitleja Reimo Sagor: kultuuritöötajad ei ole leppinud, et meile võibki vähe maksta

24. augusti «Kajalood» saates ütles kultuurilehe Sirp peatoimetaja Kaarel Tarand väga mõtlemapanevad sõnad: «Kultuuritöötajad on leppinud sellega, et meile võibki vähe maksta,» kirjutab Sagor arvamusloos ERR-i portaalis.

«Mina aga usun, et mitte kultuuritöötajad ei ole sellega leppinud, vaid meie juhid on sellega leppinud ja see on väga suur probleem kogu valdkonnale,» teatab Sagor.