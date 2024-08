Urmas Sõõrumaa ja Ott Tänaku arenduses peeti sarikapidu

US Invest nõukogu esimees Urmas Sõõrumaa tänas avakõnes kõiki projektiga seotud ettevõtteid ning lisas, et sarikapeo tähistamine annab projekti lõpetamiseks veelgi jõudu ja motivatsiooni juurde. «Me alustasime selle aasta märtsis ning veidi alla poole aastaga on eluhooned oma täiskõrguses – see on uskumatu kiirus. Nüüd oleme ehitusega juba nii kaugel, et kõik huvilised saavad kasvõi kohe tulla kortereid vaatama,» sõnas ta.