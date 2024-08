Eestis kaob Cleveroni ümberkorralduste tõttu 20 töökohta

«Selleks, et jõuda oma eesmärgini – olla eelistatuim partner ettevõtetele, kes soovivad Euroopa turul pakihaldust automatiseerida – on käesolevad muudatused hädavajalikud,» nentis Klavsen, lisades, et maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks tehakse organisatsioonis ka sisemisi muudatusi.