Venemaa laenupeo varjukülg: järjest rohkem inimesi jääb hätta tagasimaksmisega

Venemaal käib praegu tarbimispidu, kuid osa sellest on rahastatud laenude abil, mille teenindamisega inimesed enam hakkama ei saa.

Venemaal on viimastel aastatel toimunud laenufestival, kus riik on erinevate soodustustega soosinud laenamist. Nüüd on laenajad hakanud võtma järjest enam laenupuhkust, kuid pangad vastavad enamusele puhkusetaotlejatele eitavalt.