NVIDIA KVARTALITULEMUSED Rekordiline kasv, uued investeeringud, osa aktsiaid ostetakse tagasi

Nvidia on olnud tehisintellekti buumi peamine kasusaaja. Nvidia aktsiad on sel aastal tõusnud üle 150% pärast seda, kui need tõusid 2023. aastal peaaegu 240%. Selle turuväärtus ületas hiljuti 3 triljonit dollarit ning Nvidia oli lühidalt maailma kõige väärtuslikum börsiettevõte, kuigi nüüd on see Apple'i järel teisel kohal. Fotol: Nvidia peakorter Santa Clara, California, USA

Foto: nVidia