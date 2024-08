Rahandusminister Jürgen Ligi lausus riigivõlakirju tutvustades, et loodetavasti tugevdavad need kodanike sidet oma riigiga ja mõtlemist oma käekäigu peale. «Kuigi võlakiri on spetsialistide suu läbi kuulutatud äärmiselt turvaliseks, peaks inimesed mõtlema, et riigi ülalpidamine on nende kohustus. Ja kui nad saavad ära anda oma sääste, siis see on kodanikutundele hea,» lausus Ligi, kes enda sõnutsi rahapuudusel võlakirju märkida ei kavatse.

Foto: Sander Ilvest