Vaid 15 100 eurot: Hiina elektriautode tootja tõi turule uue mudeli

Hiina elektriautode tootja Xpeng kaasasutaja, tegevjuht (CEO) ja juhatuse esimees He Xiaopeng kõnelemas uue Mona M03 elektrisõiduki esitlusel Pekingis 27. augustil 2024. aastal.

Hiina elektrisõidukite tootjad ei maga – XPeng Motors on astunud märgilise sammu, tuues turule uue eelarvesõbraliku mudeli Mona M03, mille hind algab vaid 16 800 USA dollarist (see on pool Tesla hinnast). Autonoomse sõiduvõimekusega lahendus maksab umbes 20 000 eurot.