POSTIMEHE OSTUKORV Kallima ja soodsaima ostukorvi vahe kerkis nädalaga märkimisväärselt

Sellel nädalal jätkab odavaima ostukorvi tiitli hoidmist Lidl, hind on nädalaga veelgi langenud. Nädal tagasi maksis Lidl ostukorv 73,13 eurot, kuid nüüd on see odavnenud üheksa sendi võrra 73,04 eurole.

Teisele kohale on tõusnud Rimi, kus ostukorvi hind on nädalaga oluliselt langenud. Kui eelmisel nädalal tuli Rimis ostukorvi eest välja käia 81,99 eurot, siis nüüd on see langenud 8,81 euro võrra 73,14 eurole.