Kohukeste turul kisub kitsaks: kas Alma kohuke lükkab konkurendid troonilt?

Valio Eesti tellis 2022. aastal kohukese turu-uuringu, mille tulemused kinnitasid Valio Eesti tootearendus- ja turundusjuhi Nele Jõemaa sõnul seda, mida ettevõtte oli kogu aeg teadnud: eestlased on kohukese usku. «Uuringu kohaselt tarbib kohukesi 90 protsenti Eesti elanikest, sõltumata soost, vanusest ja elukohast. Kohukese tarbijad on nii naised kui mehed, lastega pered ning pered, kus lapsi ei kasva ja kohukest ostetakse nii endale kui teistele pereliikmetele,» rääkis ta. Samas selgus ka uuringust, et kohuke on midagi just eestlasetele igiomast. Nii ostab pidevalt kohukesi 69 protsenti eestlastest ja 31 protsenti mitte-eestlastest.