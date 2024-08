Sajad riigiametnikud tegid kolmepäevase väljasõidu saartele

Regionaal- ja põllumajandusminister Piret Hartmanil on väga hea meel, et ametnike välitööd on kujunenud traditsiooniks ning et sel aastal jõutakse Saare maakonda. «Minu jaoks oluline, et meil on tugevad piirkonnad ja elujõulised kogukonnad. Välitööde eesmärk on tihedam koostöö kohalike eestvedajate, ministeeriumite ja ametkondade vahel, et leida lahendusi piirkonna väljakutsetele. Ühine infovahetus aitab poliitika kujundamisel ja otsuste langetamisel arvestada kohapealse olukorra ja küsimustega ning samas ka viia kohalikud omavalitsused paremini kurssi ministeeriumite tegevusega, Hea viis selleks on tulla kohapeale ning tutvuda kohalike ettevõtjate ja kogukonnaga nii-öelda põllul,» ütles Hartmann.