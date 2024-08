Tõnu Mertsina: ehitusfirmade kindlustunne paraneb vaevaliselt

«Korterite taskukohasus, mis peaks suunama nõudlust eluruumide järele, tasapisi paraneb, kuid on jätkuvalt veel vilets. Uusarenduste kõrgele tõusnud hind on muutnud need kättesaadavamaks pigem suurema sissetulekuga majapidamistele. Intressimäärade oodatav langus muudab eluruumid tasapisi kättesaadavamaks ja toetab ka eluaseme uut müüki,» selgitas Mertsina pressiteates.