Mida arutada lapsega enne talle esimese mobiiltelefoni ostu?

Kehtestage selged reeglid ja kokkulepped

Telefoni kasutamise reeglid on oluline paika panna juba enne seadme kinkimist, eriti kooliaasta alguses, kui uued harjumused hakkavad kujunema. «Leppige kokku kindlates kasutusaegades, eriti õhtuti ja öösel, et tagada piisav uni ja muud tegevused. Samuti peaks olema kokkulepe, et vanematel on õigus aeg-ajalt kontrollida, mida telefoniga tehakse, et tagada lapse turvalisus,» ütles Epifanova.

Üks laialdasemalt kasutusel teenuseid on viirusetõrje Bitdefender, mis kaitseb seadet viiruste ja pahavara eest, samuti on sellel teenusel vanemliku kontrolli rakendus, nii et lapsevanem saab keelata lapse seadmes ebasobiva sisu kuvamise, vaadata lapse asukohta, kui tema pärast mure tekib ning määrata päevase ekraaniaja ja uneaja režiim.

Arutage läbi võimalikud ohud

«Lapsele tuleb selgitada, millised võivad olla telefoni valesti kasutamise tagajärjed, näiteks teiste kiusamine, sobimatu sisu jagamine või vanemate kehtestatud reeglite rikkumine,» hoiatab Epifanova. Samuti on oluline arutada, mida teha siis, kui telefon kaob või varastatakse.

Avatud ja usalduslik suhe, kus lapsevanem austab ka lapse privaatust, aga samal ajal on lapsele selgitanud ka turvafunktsioonide eesmärki, aitab tagada, et laps kasutab telefoni vastutustundlikult. «Oluline on, et vanemad oleksid valmis toetama ja juhendama last selles uues etapis,» soovitas Epifanova.