E-piima juht: või laojäägid on kogu Euroopas madalad

Postimees kirjutas 19. augustil, et Facebooki grupis «Meedia- ja reklaamipärleid meilt ja mujalt» jagati fotot, millel kodumaine kauplusekett annab teada, et koorepuuduse tõttu ei ole võid müügil.

Lisaks kirjutas Postimees samal päeval, et Eestis on viimasel nädalal tekkinud koore ja või puudus, mis on põhjustatud piima rasvaprotsendi langusest suveperioodil ning see on mõjutanud nii kaupmeeste kui ka tarbijate olukorda, tuues kaasa tarnehäireid.