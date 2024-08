SEB: võlakiri on õiglaselt hinnastatud

Võlakirja pikkuseks kujunes kaks aastat ning seda asutakse teenindama 3,3-protsendise intressiga. Eeldatav emissioonimaht on kuni 200 miljonit eurot. «Vaadates teiste Balti riikide emissioone ja rahvusvahelisel turul kauplevaid Eesti riigi võlakirju, on pakutav tootlus õiglane nii tulevase investori kui ka laenuandja jaoks,» kinnitas Laur.

«Rahvusvahelisel turul on Eestil noteeritud kolm eri kestusega riigivõlakirja. Kui me võrdleme nende noteeringute tootlusi samaväärsete Leedu paberitega, saame järeldada, et Eesti riigivõlakirjad pakuvad 10–15 baaspunkti võrra madalamat tootlust kui suurima Balti riigi võlakirjad. Vahe tuleneb sellest, et Eesti riigivõlakirjad on madalama riskitasemega kui Leedu noteeringud,» märkis Laur.