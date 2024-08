HINNAVÕRDLUS Kui palju maksavad Eestis kogu pere mobiilipaketid?

Näidisperekonnas on kaks täiskasvanut ja kaks last, 15-aastane teismeline ja 10-aastane põhikoolis käiv laps. Vanemad vajavad piiramatu internetiga paketti, et tagada töökindel ühendus ja muretu suhtlus. Lapsed veedavad palju aega internetis, vaadates videoid, mängides ja suheldes sotsiaalmeedias, mistõttu vajavad nad samuti piisavalt andmemahtu.

Selguse huvides lähtub artikkel vaid täishinnaga pakettidest ning kolme telekomi puhul on võrdlusesse võetud samaväärsed paketid, millest vähemalt kaks sisaldavad piiramatult internetti.

Kogukulud

Elisa: Kogukulu Elisas nelja paketi eest on 127,96 eurot, mis sisaldab lisaks 5G-internetile, kõnedele, netivalvuri ja Mobiil-ID teenusele ka Elisa Huubi.

Telia: Sarnaste pakettide kasutamisel on pere igakuised kulutused 133,96 eurot, kuid peale 5G-interneti pole siin ühtegi lisaväärtust. Ka Mobiil-ID on eraldi tasu eest kuus (1,01 eurot).

Telia pakub võimalust pakette ka jagada. Kui vanemad võtavad jagamiseks Piiramatu Baltikumi ja Skandinaavia paketi, kus Eestis on piiramatu internet ja kõned ning 59 gigabaiti internetti on mõeldud Euroopa Liidus kahele kasutajale jagamiseks, on kuutasu 66,98 eurot. Lastele saab võtta jagamiseks 50 GB paketi hinnaga 50,97 eurot. Jagatavate pakettidega tuleks ühe pere kuine kulu Telias 117,95 eurot.

Tele2: Tele2 pakettide puhul on pere kogukulu kõige väiksem – 99,96 eurot nelja paketi eest. Lisaks pakub Tele2 võimalust liituda Piiramatu Klubiga, kus ühe tavahinnaga paketi kõrvale saavad teised pereliikmed valida 5G Piiramatu mobiilipaketi 12 euro eest kuus. Kui üks vanematest võtab täishinnaga 5G Piiramatu paketi, saavad ülejäänud pereliikmed sama paketi 12 euro eest ning pere kogukulu oleks 65,99 eurot kuus. Kui ühele lapsele valida 10 eurot maksev Spiido pakett, mis sisaldab piiramatut internetti Eestis ja 10 GB ELis, oleks kogukulu veelgi väiksem, 63,99 eurot.

Kokkuvõttes näitab võrdlus, et Eestis on mobiilipakettide hinnad ja teenuste valik telekomide lõikes erinev. Kõige soodsam lahendus perele on Tele2s. Samas pakuvad Elisa paketid rohkem lisaväärtusi, kuid kõrgema hinnaga. Lõplik valik sõltub pere vajadustest ja eelistustest, kuid oluline on leida lahendus, mis tagab piisava katvuse ja funktsionaalsuse mõistliku hinnaga.