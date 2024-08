Turg ootab hinge kinni pidades Nvidia kvartalitulemusi

Nvidia mõju on tohutu; see moodustab enam kui kolmandiku Nasdaq 100 selle aasta tõusust ning omab märkimisväärset kaalu S&P 500-s. Panused on kõrged, sest optsiooniturg viitab võimalusele, et pärast tulemuste avaldamist võib aktsia hind kõikuda kuni 9% mõlemas suunas, kirjutas Bloomberg. Nvidia, kes on osa Suure Seitsmiku (Magnificent Seven - seitse USA suurima turukapitalisatsiooniga ettevõtet) megaaktsiate grupist, võib oma tulemuste kaudu mõjutada turgu ka laiemalt.