300 miljonit eurot kaasanud Sunly juht: Sellised olukorrad on turge täielikult muutnud

Tegemist on ühe suurima raha kaasamisega Eesti turul, kuid investorite huvil on ka mõjuvad põhjused nagu selgitab Sunly tegevjuht Priit Lepasepp: «Küsimus pole enam selles, kas taastuv või mitte, vaid et kas vana või uus. Piisab kui vaadata Auvere uudiseid, mõistmaks, et kui me uusi varasid ei ehita on meil on tõsine probleem. Meil on siin vara maagaasijaamad, mis sõltuvad Venemaast või põlevkivi jaamad, mis elavad oma kolmandas elueas.»