Eestlased peavad hakkama uusi elektrimiljoneid maksma

Uues kliimaseaduses seisab, et taastuvelektri tootmise hoogustamiseks on vaja võtta kasutusele vähempakkumised. Seadusesse on kirja pandud ka see, mida riik toetama hakkab – need on meretuulepargid, millest praegu pole olemas ühtegi. Ametnikud-poliitikud on seletuskirjas kirjutanud, et meretuuleparkidelt soovitakse kaks teravatt-tundi (TWh) elektrit. Kirja on saanud ka kulu elektritarbijatele: 130 miljonit eurot aastas, 20 aasta jooksul ühtekokku 2,6 miljardit eurot.