IT-firma omanik: 20-protsendised palgatõusud on minevik

Tema sõnul oli eelmisel aastal neil keskmine palgatõus umbes 10 protsenti, kuid mõned aastad tagasi küündis see kuni 20 protsendini aastas.

«Ka inimeste leidmine on läinud mõnevõrra lihtsamaks kui paar aastat tagasi, kuid mida kogenum on spetsialist, seda keerulisem on teda leida,» ütles Tohver.