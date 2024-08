Arstid, IT-mehed, müüjad: uuring paljastab kui palju erinevate alade töötajatel soovitud palgast puudu jääb

2000 eurot kätte on palgaootuste mediaan ehk poolte töötajate palgaootus on sellest väiksem ja pooltel suurem. Võrreldes eelmise aasta kevadega ei ole palgaootuse mediaan muutunud, 2022. aasta kevadel kasvas see aga aasta varasemaga võrreldes 200 eurot ja 2021. aasta kevadel oli kasv möödunud kevadega võrreldes 100 eurot.