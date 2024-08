Parempoolsed: palgakasvu veab avalik sektor, see on märk riigi ülekulutamisest

See, et keskmine brutopalk on esimest korda tõusnud üle 2000 euro, peidab endas halba sõnumit Eesti majanduse jaoks, sest viimase pooleteise aasta jooksul on riigipalgaliste töötajate tasud kerkinud kiiremini kui erasektori palgad, leiab Erakond Parempoolsed.