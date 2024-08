Soome meedia: A. Le Coqi omanikfirma ajab endiselt Valgevenes äri

Olvi tegevust on Soome meedias kritseeritud. Firma tegevjuht Patrik Lundell tunnistas, et olukord oli keeruline, sest Valgevenes võeti 2022. aasta lõpus vastu seadus, mis keelab lääne ettevõtetele kuuluvate firmade müügi. Lundell selgitas, et Olvi algatas müügi juba enne 2022. aasta lõppu, kuid müügiga ei jõutud lõpuni. Venemaa tungis Ukrainale kallale 2022. aasta veebruaris ning Valgevene on sõjas Venemaa toetaja.