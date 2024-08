Swedbank: Eesti majandus taastub oodatust aeglasemalt

Palgakasv aeglustub selle aasta 7,4 protsendilt järgmisel kahel aastal 6,5% lähedale. Nõudlus tööjõu järele on vähenenud ja ettevõtete kehv majanduslik olukord ei luba palku tõsta nii palju kui varem. Riigirahanduse keeruline seis piirab palkade tõusu avalikus sektoris. Ühtlase tulumaksuvaba miinimumi 2026. aastasse edasilükkamise ja inflatsiooni kiirenemise koosmõjul hinnakasvuga kohandatud netopalk väheneb järgmisel aastal. See võib halvendada niigi nõrka majapidamiste kindlustunnet, millel omakorda on negatiivne mõju eratarbimisele. Meie prognoosi järgi eratarbimise maht järgmisel aastal ei suurene. Kuna eratarbimine on ligikaudu pool SKT-st, on sellel tugev mõju kogu majandusele.